مصر تستضيف المؤتمر السنوي لاتحاد شركات السياحة والسفر الفرنسية عام 2028 بالساحل الشمالي

واصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات معرض IFTM Top Resa 2026، حيث عقد اجتماعًا مع فاليري بونيد ( Valérie Boned)، رئيسة اتحاد شركات السفر والسياحة الفرنسية Entreprises du Voyage (EDV).

اتحاد شركات السفر والسياحة الفرنسية

وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد السياحي المصري.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على استضافة مصر للمؤتمر السنوي للاتحاد، المقرر عقده عام 2028، على أن يُقام بمنطقة الساحل الشمالي، إلى جانب تنظيم برامج سياحية للمشاركين في المؤتمر لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة والإسكندرية، بما يتيح لهم الفرصة للتعرف عن قرب على ما يتمتع به المقصد المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، ولا سيما في هاتين المدينتين.

