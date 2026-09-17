زيادة الطلب على الرحلات النيلية.. وزير السياحة يعقد لقاءات مع ممثلي شركات الطيران بفرنسا

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات وممثلي شركات الطيران العاملة بالسوق الفرنسي، لبحث سبل تعزيز التعاون ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد المصري.

جاءت لقاءات خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات معرض IFTM Top Resa 2026

وتناولت اللقاءات بحث آليات تعزيز الترويج للمنتجات والتجارب السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة بالسوق الفرنسي.

السياحة المصرية

وخلال هذه اللقاءات، أكد الوزير على أهمية السوق الفرنسي باعتباره أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لزيادة أعداد السائحين الفرنسيين، من خلال تعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركات الطيران وتطوير برامج سياحية تتناسب مع اهتمامات وتطلعات السائح الفرنسي.

كما استعرض استراتيجية الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، وخططها للترويج للبرامج السياحية التي تجمع بين أكثر من منتج وتجربة سياحية في رحلة واحدة، بما يشجع السائحين على إطالة مدة إقامتهم في مصر، مؤكدًا أن مصر تتمتع بتنوع سياحي لا يُضاهى، إلى جانب أصالة وتميز التجربة السياحية المصرية.

وتطرق الوزير للحديث عن عدد من الوجهات السياحية الجديدة والواعدة في مصر، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى ما تشهده من نمو في الحركة السياحية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد رحلات الطيران العارض القادمة إلى مطار العلمين الدولي بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، كما استعرض المقومات السياحية لمحافظة مطروح وواحة سيوة وإمكانية دمجهما في برامج سياحية متكاملة.

كما تناول التطوير الذي تشهده شبكة الطرق في مصر بما يسهم في تسهيل انتقال السائحين بين الوجهات السياحية المختلفة، وأهمية مطار سفنكس الدولي في دعم الحركة السياحية، في ضوء قربه من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى إمكانية ربطه بمطار العلمين الدولي من خلال تطوير برامج تجمع بين زيارة القاهرة والساحل الشمالي، وكذلك الساحل الشمالي وواحة سيوة.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات الطيران ومنظمو الرحلات أن مصر أصبحت من المقاصد السياحية المهمة بالنسبة لهم، وأن هناك نمواً ملحوظاً في الطلب على المقصد المصري من السوق الفرنسي، مشيرين إلى أن السائحين الفرنسيين الذين سبق لهم زيارة مصر أعادوا زيارتها عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، للتعرف على ما يضمه من كنوز أثرية تسلط الضوء على عظمة وثراء الحضارة المصرية العريقة.

كما أشار ممثلو شركات الطيران إلى بدء تسيير رحلات طيران إلى عدد من الوجهات السياحية المصرية منها الغردقة وشرم الشيخ، إلى جانب تسيير رحلات إلى مطار سفنكس الدولي من مطار شارل ديجول في باريس، فضلاً عن رحلات من عدد من المدن الفرنسية، من بينها مدينة نيس، مع الاستعداد لتسيير رحلات من مدينتي نانت وليون إلى مدينة الأقصر خلال الفترة المقبلة.

كما أشار منظمو الرحلات إلى زيادة الطلب على الرحلات النيلية، ووجهات مثل مرسى علم وشرم الشيخ، فضلاً عن زيادة البرامج التي تجمع بين أكثر من منتج وتجربة سياحية، في ضوء تنامي الطلب عليها، خاصة عقب اللقاءات التي عقدوها مع السيد الوزير خلال زيارته إلى فرنسا في شهر يونيو الماضي.



