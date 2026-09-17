المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يرحب بانضمام تيمور الشرقية كعضو جديد

رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الخميس، بانضمام تيمور الشرقية كعضو جديد في الوكالة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحقيقها سويا.

وقال جروسي - في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" - إنه استقبل نائبة وزير خارجية تيمور الشرقية جيسوينا ماريا فيريرا جوميز في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث بحثا كيفية بناء تعاون قوي بدءا من رعاية مرضى السرطان من خلال مبادرة "أشعة الأمل"، وصولا إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال مبادرة "تسخير الذرة من أجل الغذاء"، بالإضافة إلى تطبيقات نووية أخرى للأغراض السلمية.

يشار إلى أن مبادرة "أشعة الأمل" هي مبادرة أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيادة الوصول إلى رعاية مرضى السرطان والعلاج الإشعاعي في البلدان المحتاجة.. في حين أن مبادرة "تسخير الذرة من أجل الغذاء" هي برنامج عالمي أطلقته كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف مكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.