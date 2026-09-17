قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحلّا محل الضمير البشري

قداسة البابا لاون
قداسة البابا لاون
ميرنا رزق

واصل قداسة البابا لاون الرابع عشر، سلسلة تعاليمه خلال المقابلة العامة الأسبوعية، بساحة القديس بطرس، متناولًا موضوع "الجماعة البشرية"، في إطار تأملاته حول الفصل الثاني من الدستور الرعوي للمجمع الفاتيكاني الثاني "فرح ورجاء".

وأوضح الحبر الأعظم أن تزايد العلاقات بين البشر يُعد من أبرز سمات عالم اليوم، مؤكدًا أن هذه العلاقات لا تكتمل بمجرد التواصل، بل ينبغي أن تتحول إلى جماعة من الأشخاص، تقوم على الاحترام المتبادل للكرامة الكاملة لكل إنسان.

وأشار الأب الأقدس إلى أن التطور التكنولوجي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي، أتاح إمكانات جديدة للتقارب، وتجاوز المسافات، والحواجز، لكنه حذّر في الوقت نفسه من خطر تحوّل العلاقات إلى تواصل افتراضي يفتقر إلى البعد الشخصي، ومن تفويض الخوارزميات باتخاذ قرارات ينبغي أن تظل في نطاق مسؤولية الضمير البشري.

وأكد بابا الكنيسة الكاثوليكية أن رسالة الجماعة المسيحية تتمثل في إعطاء العلاقات الاجتماعية مضمونًا حقيقيًا، وعمقًا إنسانيًا، انطلاقًا من قصد الله الذي أراد البشرية كلها "عائلة واحدة"، يعيش أفرادها كإخوة.

وشدد قداسة البابا على أن نمو الإنسان، واكتمال شخصيته، وتطور المجتمع أمور مترابطة، فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى الحياة الاجتماعية، وهو في الوقت نفسه أساس المؤسسات الاجتماعية، وغايتها.

وتوقف الأب الأقدس عند قيمة التنوع بين الأشخاص، والشعوب، موضحًا أن الاختلاف لا يمثل تهديدًا، بل يمكن أن يكون مصدرًا للإغناء، والنمو. أما النزاعات، والعنف، فترتبط بآثار الخطيئة التي تفسد العلاقات الإنسانية، داعيًا إلى تبنّي منطق التبادلية، والمشاركة، والعناية بالآخر، مشيرًا إلى أن الخير العام هو مجموع الظروف الاجتماعية التي تتيح للأفراد، والجماعات تحقيق نموهم بصورة أكمل وأسرع، مع مراعاة خير الآخرين، والعائلة البشرية بأسرها.

وأشار بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى عدد من النتائج العملية التي يطرحها الدستور الرعوي "فرح ورجاء" وفي مقدمتها: احترام الحياة، وكرامة الإنسان، وسلامته، ورفض كل أشكال القتل، والتعذيب، والاستعباد، والاتجار بالبشر، إلى جانب رفض الظروف المعيشية غير الإنسانية، والمهينة.

كذلك، شدد قداسة البابا على أهمية احترام الخصوم، ومحبة المختلفين، والتأكيد على المساواة الأساسية بين جميع البشر، والعمل على القضاء على مختلف أشكال التمييز، مؤكدًا ضرورة تجاوز الفردية، والانفتاح على المسؤولية، والمشاركة في خدمة المجتمع.

وأكد عظيم الأحبار أن النظر إلى البشرية، باعتبارها جماعة من الأشخاص، يمثل إحدى الهبات المهمة التي قدمها المجمع الفاتيكاني الثاني، إذ يتيح تقييم مختلف المشاريع الاجتماعية، والسياسية في ضوء كرامة الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمشاركة الحرة في بناء الخير العام.

وفي الختام، قال قداسة البابا لاون الرابع عشر: أن مستقبل البشرية يرتبط بقدرة كل إنسان على التعاون مع الله، ومع إخوته في بناء عالم أكثر إنسانية، تكون فيه العلاقات القائمة على الكرامة، والتضامن، والمشاركة أساسًا للحياة المشتركة.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

قمة FDC Summit

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يتصدران قمة FDC Summit برعاية وزارة الاتصالات

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ80 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

قداسة البابا لاون

البابا لاون: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحلّا محل الضمير البشري

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد