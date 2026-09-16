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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال زيارته لإيبارشية ملوي .. البابا تواضروس يتفقد مركزًا لتأهيل ذوي الإعاقة ودارًا للمسنين|صور

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، مركز الحياة معا لدمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ودار السيدة العذراء والبابا شنودة  الثالث بقرية دير البرشا، بملوي، وذلك في إطار زيارته لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين والتي بدأها اليوم.

واستقبل أبناء المركز وأسرهم والعاملون بالمركز، قداسة البابا وبادلهم قداسته التحية وباركهم بإشارة الصليب.

وتفقد قداسته أقسام المركز واستمع لشرح لمحتوياته والخدمات التي يقدمها، حيث يخدم 170 شخصًا من ذوي الكف البصري بينما يعمل به 50 مدربًا.

وزار قداسته قاعتي العلاج النفسي الصوتي (سيكوميتر) ومنتسوري ومعرض المنتجات اليدوية وفصل أطفال الحضانة والابتدائي، وأبدى إعجابه بالمستوى المتميز الذي يتسم به المركز في كافة أقسامه.

ثم توجه إلى دار السيدة العذراء والبابا شنودة  الثالث لرعاية المسنين حيث افتتح النادي التابع له، والتقى المقيمين بالدار وتحدث معهم حديثًا أبويًا تعرف خلاله على أحوالهم، ورتل معهم ترنيمة "أعروس الفادي القبطية" بمناسبة العام القبطي الجديد.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني قداسة البابا

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