معايشة رهبانية.. البابا تواضروس يعد راهبات دير البتول بالسفر إلى روسيا

خلال زيارته اليوم لدير البتول للراهبات في ملوي بمحافظة المنيا، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي، عن إمكانية تنظيم زيارات للراهبات إلى روسيا بهدف المعايشة والتعرف على واقع الحياة الرهبانية في الكنيسة الروسية.

وأشار البابا تواضروس إلى إمكانية إرسال اثنتين أو ثلاث من راهبات الدير في كل زيارة، على أن تتكرر الزيارات مرتين خلال العام، بما يتيح للراهبات فرصة التعرف عن قرب على الأديرة والرهبنة الروسية واكتساب خبرات من واقع الحياة الرهبانية هناك.

وأشاد البابا تواضروس بالحياة الرهبانية في روسيا، موضحًا أن الكنيسة الروسية عرفت الإيمان بالمسيح بعد الكنيسة القبطية بقرون وبحوالي ألف عام، إلا أن الرهبنة هناك ما زالت حية وفاعلة، وهو ما يتيح مجالًا للاستفادة والتبادل بين خبرات الرهبنة في الكنيستين.