البابا تواضروس يبدأ جولة رعوية في المنيا وبني سويف ويتفقد الكنائس والأديرة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يبدأ خلال الأسبوع الجاري جولة رعوية بعدد من الإيبارشيات والأديرة في محافظتي المنيا وبني سويف.

وأوضح بيان صادر عن صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا يلتقي خلال جولته الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، إلى جانب شعب الكنائس والقرى التي سيزورها.

كما يلتقي البابا تواضروس الثاني خلال الجولة القيادات التنفيذية والدينية والمحلية في تلك المناطق، في إطار جولته الرعوية.

ومن المنتظر أن يدشن قداسة البابا عددًا من الكنائس، ويتفقد بعض المشروعات الخدمية، إلى جانب افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الأخرى.

وتأتي الجولة في إطار حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعة أحوال الإيبارشيات والكنائس والافتقاد الرعوي لأبنائها، إلى جانب دعم المشروعات والخدمات الكنسية في مختلف المناطق.