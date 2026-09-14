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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 11 شخصاً بالاختناق بعد تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة بالأردن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أصيب 11 شخصاً، الاثنين، بحالات اختناق تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة نتيجة تسرب غاز الأمونيا داخل المجمع الصناعي في مدينة العقبة.

وقال مفوض شئون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران، في تصريحات صحفية، إنه تمت السيطرة على التسرب بعد وقت قصير من وقوعه، مؤكداً وجود كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية في الموقع والتأكد فنياً من احتواء المشكلة.

تفاصيل الحادث والإصابات

وأوضح العوران أن الحادث وقع ظهر الاثنين أثناء أعمال صيانة لإحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة، حيث كان هناك تجمع سابق لغاز الأمونيا أدى إلى تسرب كمية بسيطة منه.

وأشار إلى أن المصابين تلقوا العلاج، حيث جرى تقديم الإسعافات لبعضهم في عيادة المجمع الصناعي، فيما نُقل آخرون إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وأوضح أن أعمال الصيانة كانت تنفذها شركة يابانية، وأن المضخة تقع ضمن حدود المجمع الصناعي، لافتاً إلى أن العاملين اتخذوا إجراءات السلامة الأولية، إلا أن قربهم من نقطة التسرب تسبب في إصابتهم بالاختناق.

إخلاء وقائي وعودة تدريجية

وأكد العوران أن إخلاء العاملين تم كإجراء احترازي وفق خطط الطوارئ المعتمدة في المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنه سيُسمح لهم بالعودة إلى مواقع العمل بعد إجراء جولة تفتيش إضافية وقياسات بيئية للتأكد من زوال أي مخاطر، وإصدار التعليمات للمنشآت باستئناف العمل.

وأعلن أن السلطة، بالتنسيق مع محافظ العقبة والجهات المعنية، ستباشر التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة، للتأكد من عدم وجود أي خلل والاستفادة من أي ملاحظات قد تنتج عن الحادث.

ميناء العقبة الأردن تسرب غاز الأمونيا

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