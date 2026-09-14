البسطرمة الكدابة.. طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

تصنيع البسطرمة باللحم المفروم:
قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، صنع البسطرمة الاقتصادية التي تصنع من اللحم المفروم ويطلق عليها البسطرمة الكدابة.
تصنع البسطرمة من اللحم المفروم ويطلق عليها البسطرمة الكدابة..
المكونات:
- كيلو لحمة مفرومة بنسبة عالية من الدهون.
- رأس ثوم مفروم.
- ملعقتين حلبة كبار مطحونة.
- ملعقتان بابريكا.
- معلقتين كزبرة ناشفة.
- معلقة كبابة صيني.
-معلقة فلفل أسود.
-معلقة ملح.
-ملعقة ثوم بودر.
طريقة التحضير:
- اخلط جميع البهارات السابقة مع الثوم المفروم.
- ضع اللحم المفروم مع خليط البهارات، ثم قوم بدمجها جيدًا.
- اجعل اللحم على شكل أسطواني وغلفها بكيس بلاستيك غذائي.
- احفظ البسطرمة في الفريزر وقطعي منها عند الحاجة