البسطرمة الكدابة.. طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

تصنيع البسطرمة باللحم المفروم:

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، صنع البسطرمة الاقتصادية التي تصنع من اللحم المفروم ويطلق عليها البسطرمة الكدابة.



تصنع البسطرمة من اللحم المفروم ويطلق عليها البسطرمة الكدابة..



المكونات:



- كيلو لحمة مفرومة بنسبة عالية من الدهون.

- رأس ثوم مفروم.

- ملعقتين حلبة كبار مطحونة.

- ملعقتان بابريكا.

- معلقتين كزبرة ناشفة.

- معلقة كبابة صيني.

-معلقة فلفل أسود.

-معلقة ملح.

-ملعقة ثوم بودر.



طريقة التحضير:



- اخلط جميع البهارات السابقة مع الثوم المفروم.



- ضع اللحم المفروم مع خليط البهارات، ثم قوم بدمجها جيدًا.



- اجعل اللحم على شكل أسطواني وغلفها بكيس بلاستيك غذائي.



- احفظ البسطرمة في الفريزر وقطعي منها عند الحاجة