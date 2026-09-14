محدش يجي بالشبشب.. مدير مدرسة في كفر الشيخ ينبه بضرورة ارتداء الحذاء

انتشر فيديو لمدير مدرسة أثناء طابور الصباح في إحدي مدارس كفر الشيخ، ينبه بضرورة ارتداء الحذاء للطلاب.

وظهر المدير وهو يوجه تعليمات للطلاب بضرورة الالتزام بالزي المدرسي، محذراً: "محدش ييجي المدرسة بالشبشب"، إلا أن المفارقة التي أشعلت التعليقات كانت في ظهوره هو مرتدياً "شبشب" في قدميه.

وتباينت ردود الفعل على الفيديو، حيث اعتبر كثيرون أن الموقف يفتقد للقدوة، وعلقوا بعبارات ساخرة: "البيان على المعلم"و "إذا كان رب البيت بالدف ضارباً"، مشددين على أن إدارة المدرسة يجب أن تكون أول الملتزمين بالقواعد التي تفرضها على الطلاب.

وتزامنت الواقعة مع حادثة أخرى أثارت غضباً واسعاً، تمثلت في منع طالب من دخول مدرسته في الجيزة بسبب ارتدائه “شبشب”.