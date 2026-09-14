محافظ بورسعيد: حملات مكثفة لمكافحة البعوض والحشرات.. وانتشار سيارات الرش

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملات مكافحة البعوض والحشرات الطائرة، من خلال انتشار سيارات الرش بجميع أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وفق خطة عمل دورية تستهدف مختلف المناطق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الإجراءات الوقائية والحفاظ على الصحة العامة،

تنفيذ حملات رش مكثفة وفق خطة وقائية للحفاظ على الصحة العامة

وتنفذ الحملات من خلال فرق متخصصة، حيث تشمل أعمال الرش الشوارع الرئيسية والفرعية، والمناطق السكنية، والحدائق والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والمناطق المفتوحة، وذلك باستخدام المبيدات المصرح بها، بما يسهم في الحد من انتشار الحشرات والبعوض، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال المكافحة الوقائية، مشددًا على استمرار تنفيذ الحملات بصورة منتظمة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لكافة المناطق، لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة في أعمال المكافحة والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تواصل جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ خطط وقائية واستباقية في مختلف القطاعات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لجميع أبناء المحافظة.