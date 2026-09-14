محافظ بورسعيد ورئيس قطاع الفنون التشكيلية يبحثان سبل تطوير متحف النصر ومعالجة مشكلاته

في إطار اهتمام وزارة الثقافة المستمر بالمواقع الثقافية و المتحفية و تطوير البنية التحتية، قام الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، يرافقه الدكتورة سلوى حمدي، رئيس الادارة المركزية للمتاحف و المعارض، بجولة تفقدية موسعة داخل متحف النصر ببورسعيد.

جاءت هذه الجولة للوقوف على الحالة العامة للمتحف ورصد أبرز المشكلات والتحديات التي تواجهه على أرض الواقع، تمهيدا لوضع حلول جذرية لها.

وشملت الجولة التفقدية متابعة دقيقة لمختلف أقسام المتحف، حيث تم رصد عدد من الاحتياجات الملحة، وفي مقدمتها ضرورة تطوير الحديقة الخارجية للمتحف، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لمنظومة التكييفات، فضلاً عن تجديد وتحديث قاعات العرض المتحفي لتعود تليق بقيمة ومكانة المتحف التاريخية والفنية.

وخلال الزيارة، حرص رئيس قطاع الفنون التشكيلية على عقد لقاء مباشر مع موظفي المتحف والعاملين به، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ووقف على أبرز المشكلات الخاصة بالمكان والتي تؤثر على سير العمل، واعدا بدراستها لإيجاد الآليات المناسبة لتذليلها.

و استكمالاً للجهود المبذولة التقى الدكتور محمود حامد بمحافظ بورسعيد؛ اللواء إبراهيم أحمد ابوليمون، لعرض المشكلات والتحديات التي تم رصدها خلال الجولة، وبحث سبل التعاون المشترك بين القطاع والمحافظة وذلك للوصول إلى حلول عاجلة وفعالة تكفل إعادة متحف النصر لدوره الحضاري والثقافي.