إغلاق المجال الجوي الليبي بعد تحطم طائرة خاصة في مطار مصراتة

أفادت وسائل إعلام ليبية، إغلاق المجال بعد تحطم طائرة خاصة في مطار مصراتة الدولي، اليوم .

ونجا طاقم طائرة خاصة دون ركاب، بعد اشتعال النيران فيها إثر هبوط اضطراري على مدرج مطار مصراتة الدولي.

خطأ من الطيار

ونقلت قناة "المسار" الليبية عن مصدر مسئول في المطار قوله إن الحادث وقع نتيجة خطأ من الطيار، ما أدى إلى ارتطام الطائرة بقوة بالمدرج وانفجار الإطار الأمامي، قبل أن تندلع فيها النيران.

وأكد المصدر أن الطائرة كانت خالية من الركاب ولم يكن على متنها سوى أفراد الطاقم، الذين لم يصابوا بأذى.

ولم تصدر إدارة المطار حتى الآن بياناً رسمياً حول ملابسات الحادث.