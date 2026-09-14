نصبت على مواطنين .. القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمة على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالمنوفية للنصب والإحتيال على المواطنين .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السادات للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المديرة المسئولة ، وضُبط بحوزتها (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – دفتر إيصالات – ختم أكلاشيه) .. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

