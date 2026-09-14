ماذا يحدث خلف كواليس المشروع النووي السلمي بمصر..مركز الأمان النووي يوضح

كشف الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي والإشعاعي المصري، تفاصيل منظومة الأمان والسلامة التي يقوم عليها المشروع النووي السلمي المصري، مؤكدًا أن معايير الأمان تمثل عنصرًا أساسيًا في مراحل تنفيذ وتشغيل محطة الضبعة النووية.

وأوضح الأدهم خلال صباح الخير يا مصر،أن مصر حرصت على دراسة موقع المحطة والتأكد من مدى ملاءمته لإقامة المشروع وفقًا لمعايير الأمان النووي، إلى جانب إجراء الدراسات البيئية اللازمة للتأكد من عدم وجود تأثيرات ضارة على البيئة أو المواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على أحدث أنواع المفاعلات التي تتمتع بدرجات مرتفعة من الأمان، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر علمية وخبرات متراكمة في مجال التكنولوجيا النووية، بما يدعم قدرتها على تشغيل المحطة وتنفيذ أعمال الصيانة بأيدٍ مصرية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار التأكيد على التزام المشروع النووي المصري بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق أعلى معايير الأمان والأمن النوويين.