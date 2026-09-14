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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة السائق المتعاطي في حافلة مدرسية.. تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة

سائق حافلة مدرسية
سائق حافلة مدرسية

أثار تداول فيديو متداول لسائق حافلة مدرسية أثناء تعاطيه مواد مخدرة حالة من القلق، لما يمثله الأمر من تهديد مباشر لسلامة الطلاب.


وفتحت هذه الواقعة الباب أمام مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على سائقي حافلات المدارس والتأكد من خلوهم من المواد المخدرة،  لضمان سلامة الطلاب والحد من الحوادث الناجمة عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

عقوبة تعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة


وفي هذا السياق ، يحدد قانون المرور الحالي عقوبات صارمة لمتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك للحد من الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق.

عقوبات قانون المرور

المادة 76 من قانون المرور تنص على أن: يعاقب كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.


إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.


أما إذا أسفرت الواقعة عن وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، فتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.


سحب الرخصة عند الضبط

 

نصت المادة 66 من القانون على سحب رخصة القيادة لمدة 90 يومًا عند ضبط السائق للمرة الأولى تحت تأثير المخدر أو الخمر، أو في حال امتناعه عن إجراء الفحص الطبي أو الهروب من الفحص.

سائق حافلة مدرسية مواد مخدرة أول يوم دراسة مدرسة مخدرات تعاطي حافلة مدرسية

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