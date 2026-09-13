القبض على عاطل يتعاطى المخدرات وتعدى على طليقته في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من طليقها لتعاطيه المواد المخدرة وقيامه بالتعدى عليها وتهديدها بالإيذاء بالغربية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 سبتمر تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا من (ربة منزل - مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بتضررها من زوجها " منفصلة عنه لخلافات بينهما ومقيمة طرف أهليتها" وذلك لإعتياده التعدى عليها بالسب والضرب والإساءة لسُمعتها وكريمتها وتهديدها بتحرير محاضر كيدية ضدها للضغط عليها للعودة لمسكن الزوجية ورفضها ذلك لكونه من متعاطى المواد المخدرة.



تم ضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات العنوان) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.









