بالونات وهدايا.. أجواء مبهجة في استقبال الطلاب خلال أول يوم دراسي فى طما

شهدت مدرسة طما للتربية الفكرية بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، أجواءً مبهجة خلال استقبال الطلاب والطالبات مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط أجواء من الفرحة والاهتمام بالطلاب وأولياء أمورهم.

ونشر المدرس أحمد حسن مكي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور التي وثقت جانبًا من فعاليات استقبال الطلاب داخل المدرسة، والتي تضمنت أجواء احتفالية وبالونات وهدايا، وسط حالة من السعادة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وعلق أحمد حسن مكي على الصور قائلًا: «الحمد لله أن جعلني دائمًا مصدرًا للسعادة، تم اليوم استقبال الطلاب والطالبات في مدرسة طما للتربية الفكرية بكل أنواع الحفاوة والتقدير، وكانت السعادة تغمر الطلاب وأولياء الأمور من حسن الاستقبال».

وأظهرت الصور حرص إدارة المدرسة والعاملين بها على استقبال الطلاب بطريقة مميزة، بما ساهم في إدخال البهجة والسرور عليهم مع بداية العام الدراسي، خاصة مع حرص الأسر على مرافقة أبنائهم ودعمهم في يومهم الأول.

وتوافد الطلاب، صباح اليوم، على المدارس بمختلف المحافظات، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط أجواء مميزة وحرص من المدارس وأولياء الأمور على توفير أجواء إيجابية تساعد الطلاب على بدء عامهم الدراسي بحماس وسعادة.