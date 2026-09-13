اندلاع حريق في مخلفات وسط مزارع للنخيل بالوادي الجديد

اندلع حريق بمخلفات زراعية في قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وسط مزارع للنخيل.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث بدأت قوات الحماية المدنية في التعامل مع النيران ومحاصرتها، لمنع انتشارها والسيطرة على النيران في أسرع وقت.

وقال اللواء ياسر كمال رئيس مركز الداخلة، إن فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة الكاملة على ألسنة اللهب، مع إجراء عمليات التبريد، والتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران أو امتدادها إلى أشجار النخيل القريبة.

وأشار إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر أي خسائر أو أضرار نتجت عنه، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة المعنية بمركز الداخلة.