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اليمن.. قصف واشتباكات على عدة جبهات ونزوح جماعي لعشرات الآلاف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. قصف واشتباكات على عدة جبهات ونزوح جماعي لعشرات الآلاف

تصعيد متواصل
تصعيد متواصل
ملك ريان

تشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية واستمرار العمليات العسكرية في عدد من المحافظات.

وتتركز المواجهات في مناطق عدة، بينها تعز والحديدة ومأرب والجوف، وسط تبادل للهجمات ومحاولات من القوات الحكومية لتعزيز مواقعها واستعادة مناطق جديدة، في وقت يواصل فيه الحوثيون عملياتهم العسكرية على أكثر من محور. 

وتزامن التصعيد الميداني مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة للحوثيين، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في بعض الجبهات واستهداف مواقع عسكرية ومنشآت للحوثيين.

في المقابل، أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات صاروخية ومسيرة، من بينها استهداف قاعدة عسكرية في جنوب السعودية، في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة وتداخلها مع التوترات الإقليمية. 

وأدى تصاعد المعارك إلى موجة نزوح جديدة بين المدنيين، مع فرار عشرات الآلاف من مناطق القتال بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في حال استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات. 

وتثير التطورات المتسارعة مخاوف من عودة اليمن إلى مرحلة أكثر اتساعًا من الحرب، بعدما شهدت البلاد فترة من الهدوء النسبي خلال السنوات الماضية، فيما تتواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد وحماية المدنيين وفتح المجال أمام المسار السياسي.

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