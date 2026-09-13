اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة «أون سبورت»، تفاصيل جديدة بشأن مستقبل البرتغالي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، بعد وصوله إلى القاهرة تمهيدًا لحسم انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وأوضح سيف زاهر أن بيزيرا وصل إلى القاهرة في السادسة مساء اليوم، برفقة محاميته ووكيل أعماله، وكان في استقباله أحد مسؤولي العلاقات العامة بنادي الزمالك داخل مطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن اللاعب سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي الزمالك اليوم الأحد، من أجل حسم إجراءات انتقاله إلى شباب الأهلي دبي، بعد انتهاء أزمة غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد سيف زاهر أن بيزيرا سيتقدم باعتذار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب انقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة، قبل استكمال إجراءات رحيله عن الفريق.

وأضاف أن الزمالك سيصدر بيانًا رسميًا بالموافقة على بيع اللاعب خلال الفترة الحالية مقابل 5 ملايين دولار، إلى جانب حصول النادي على 20% من عائد إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وأوضح أن الزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار فور توقيع العقود، بينما سيتم سداد باقي قيمة الصفقة بعد 6 أشهر، وفقًا للاتفاق بين الناديين.

واختتم سيف زاهر حديثه بالتأكيد على أن الأهم بالنسبة له هو تقديم بيزيرا اعتذارًا لجماهير الزمالك عن الفترة الماضية، ثم إتمام رحيله عن الفريق، قائلًا: «بالنسبالي أهم شيء يعتذر لجمهور الزمالك ويمشي».