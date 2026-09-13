الزمالك يحسم موقف «بيزيرا» .. 6 ملايين دولار شرط الرحيل وهذه حقيقة نسبة الـ20%

قال ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن الشروط المطروحة بشأن مستقبل بيزيرا هي شروط نادي الزمالك، وليست شروط اللاعب، مؤكدًا أن النادي يمتلك الموقف القانوني الأقوى، بحكم ارتباط اللاعب بعقد معه يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الشرط الأول للزمالك كان عودة اللاعب إلى القاهرة، وهو ما تحقق بالفعل.

وأوضح أن الشرط الثاني يتعلق بالمقابل المالي، حيث حدد النادي منذ الأول من أغسطس مبلغ 6 ملايين دولار لإتمام الصفقة، إذا أراد اللاعب الرحيل.

وأكد أن الزمالك لا يزال متمسكًا بهذا الرقم، ولا يوجد أي تراجع عنه، موضحًا أن المفاوضات الحالية تستهدف تنفيذ شروط النادي، وإذا تمت الموافقة عليها، فسيعلن الزمالك رسميًا رحيل اللاعب.

وكشف أن ما يتم تداوله بشأن حصول النادي الأوكراني الذي انتقل منه بيزيرا إلى الزمالك على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب غير صحيح، مشددًا على أن عقد بيزيرا مع الزمالك لا يتضمن حصول النادي الأوكراني على نسبة من إعادة البيع.

وأوضح أن الحديث عن دفع الزمالك مبلغًا يصل إلى مليون و200 ألف دولار للنادي الأوكراني من قيمة صفقة إعادة بيع بيزيرا «عارٍ تمامًا من الصحة».