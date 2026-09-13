الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة الطقس اليوم .. وأمطار خفيفة تلطف الأجواء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل إلى مائل للحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا في مصر

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرصاً لتكون بعض السحب المنخفضة صباحاً التي تعمل على تلطيف الأجواء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 34 كم/س يعمل على تلطيف الأجواء مساءً، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب – شلاتين – الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

مناطق الأمطار خلال الطقس اليوم

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على مناطق من (حلايب وشلاتين وجنوب أسوان) على فترات متقطعة، ناشدة المواطنين وقائدي المركبات اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة النشرات الجوية الدورية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الأحد، بمختلف الانحاء، تكون كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والمحسوسة 37، والوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 36، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والمحسوسة 34، والسواحل الشمالية الشرقية العظمى 32 والمحسوسة 35، بينما تسجل في شمال الصعيد العظمى 37 والمحسوسة 39، وفي جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح وإرشادات هامة لقائدي المركبات للقيادة الآمنة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق؛ حيث شددت على ضرورة القيادة بهدوء تام، والتوقف التام عن القيادة في حال انعدام الرؤية الأفقية، مع الحرص على إضاءة كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان بين السيارة والسيارات الأخرى.

كما أوصت هيئة الأرصاد، باستخدام مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخلها، بالإضافة إلى استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه الآخرين وتفادي الحوادث.