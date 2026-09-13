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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لأول مرة في الهند.. السيارات البديلة تتفوق على البنزين خلال أغسطس

سيارات الهند
سيارات الهند
كريم عاطف

سجل سوق السيارات في الهند تحول لافت خلال أغسطس 2026، بعدما تجاوزت مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع وقود بديلة مبيعات السيارات العاملة بالبنزين للمرة الأولى، في مؤشر جديد على تغير تفضيلات المستهلكين في واحدة من أكبر أسواق السيارات عالميا.

وأظهرت بيانات اتحاد جمعيات تجار السيارات "FADA" أن السيارات التي تعمل بالوقود البديل، وتشمل السيارات الكهربائية والهجينة والمركبات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال، استحوذت مجتمعة على 41.95% من مبيعات سيارات الركوب خلال أغسطس، مقابل 40.85% للسيارات التي تعمل بالبنزين.

وبلغ إجمالي مبيعات سيارات الركوب في الهند خلال الشهر نحو 402 ألفا و398 سيارة، مع استمرار انخفاض حصة السيارات التي تعتمد على البنزين للشهر الرابع على التوالي.

وتوضح المقارنة حجم التحول في السوق، ففي أبريل الماضي كانت السيارات العاملة بالبنزين تستحوذ على 45.95% من المبيعات، مقابل 36.66% فقط للسيارات التي تعمل بأنواع وقود أخرى.

وكانت السيارات الهجينة أبرز المستفيدين من هذا التغير، إذ ارتفعت حصتها خلال أغسطس إلى 9.04%، بزيادة 1.02 نقطة مئوية عن يوليو، كما صعدت حصة سيارات الغاز الطبيعي والغاز المسال من 24.67% إلى 25.28%.

وفي المقابل، تراجعت حصة السيارات الكهربائية بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 7.6%، لكنها ظلت أعلى من مستوى 5.8% المسجل في أغسطس 2025.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع تطبيق الهند معيار وقود "E20"، الذي يحتوي على 20% من الإيثانول، بدل من خليط "E10" السابق، في إطار سياسة تستهدف تقليل الانبعاثات وخفض الاعتماد على واردات النفط.

وتعتمد الهند على الاستيراد لتلبية نحو 85% من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعل زيادة استخدام الإيثانول جزء من استراتيجية أمن الطاقة.

لكن تطبيق "E20" أثار مخاوف بشأن كفاءة استهلاك الوقود وتأثيره على السيارات الأقدم، خصوصا المركبات المصممة للعمل بخلائط تحتوي على نسب أقل من الإيثانول.

وفي المقابل، بدأت شركات السيارات التكيف مع السياسة الجديدة، إذ طرحت سوزوكي أول سيارة جماهيرية قادرة على العمل بوقود عالي الإيثانول، بينما تدرس تاتا موتورز وهيونداي إنتاج طرازات مماثلة.

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