مشاهد لاستهداف عناصر وآليات حوثية داخل «صندوق القتل» بالمخا.. فيديو

أظهرت مشاهد مصورة نشرتها القوات المسلحة اليمنية استهداف عناصر وآليات تابعة لجماعة الحوثيين في مناطق تقع ضمن ما أطلقت عليه القوات الحكومية اسم «صندوق القتل» بمديرية المخا، غربي محافظة تعز.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت بدء تنفيذ عمليات جوية ومدفعية داخل المنطقة المحددة، التي تشمل مدينة المخا ومحيطها، مع تحذير المدنيين من استخدام طريقي تعز–المخا والمخا–ذو باب حتى إشعار آخر.

وأظهرت المقاطع التي بثها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية لحظات استهداف مواقع وتجمعات وعربات تابعة للحوثيين، فيما أعلنت القوات الحكومية، في وقت لاحق، تدمير عربات وأسلحة واستهداف تجمعات لعناصر الجماعة بالقرب من ميناء المخا وعلى الطريق المؤدي إلى ذو باب.

ويأتي التصعيد في الساحل الغربي لليمن في ظل مواجهات متزايدة بين القوات الحكومية والحوثيين، بعد تحركات ميدانية للجماعة في مناطق مطلة على البحر الأحمر، وسط أهمية استراتيجية كبيرة للمخا ومحيطها لقربها من مضيق باب المندب.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات تستهدف التحركات العسكرية للحوثيين داخل المنطقة المحددة، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع انتشار العناصر والآليات العسكرية حفاظًا على سلامتهم.

وتزامن التصعيد مع موجة نزوح واسعة من مناطق القتال، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات المعارك على المدنيين وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.