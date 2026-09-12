الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، إصابة شخصين جراء سقوط مقذوف في محافظة الطوال بمنطقة جازان، مشيرة إلى أن المقذوف أطلق من جانب ميليشيا الحوثي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي أن المقذوف تسبب كذلك في أضرار مادية طالت مسجدًا وعددًا من المباني والمركبات في المنطقة، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات المعتمدة.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الجهات المعنية تعاملت مع الواقعة وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.