أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

بعد سنوات من انتهاء زواجها من الملياردير إيلون ماسك، كشفت جاستين ماسك، زوجته الأولى، عن تفاصيل جديدة من حياتهما الزوجية، وذلك ضمن فيلم وثائقي جديد يتناول مسيرته وحياته الشخصية.

مصطلح لم تعرفه إلا داخل زواجها

تحدثت جاستين عن تجربة وصفتها بالصعبة، مشيرة إلى أنها تعرّفت خلال زواجها على مفهوم «التلاعب النفسي»، بعدما شعرت، بحسب روايتها، بأن زوجها كان يقلل من قيمتها باستمرار.



انتقادات جعلتها تشك في نفسها

وقالت جاستين إن انتقادات ماسك المتكررة جعلتها تشك في نفسها وشخصيتها، مضيفة أن طريقة حديثه معها كانت تجعلها تشعر أحيانًا وكأنها مجرد موظفة لديه، وليس شريكة في الحياة