قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وغزيرة تؤدي إلى جريان سيول
محمد هاني يطلب إلغاء بند المشاركة.. مفاجأة بشأن عقود لاعبي الأهلي الجدد
حقيقة رحيل ناصر ماهر ودونجا وأخطاء صفقات الزمالك.. ماذا قال أحمد سليمان؟
قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكتوبر.. ما أبرز التغييرات؟
سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم السبت 12-9-2026
كيف تحمي نفسك من العين والحسد؟.. دار الإفتاء تكشف الطريقة الشرعية
أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع بيزيرا ويفجر مفاجأة بشأن ميشالاك
خبراء أمريكيون: إيران حصلت على صور من شركات صينية قبل قصف قاعدة جوية بالأردن
خالد الغندور يثير تساؤلات برسالة غامضة: النجاح مش بإسقاط الآخرين
اللواء سمير فرج من رحاب السيدة نفيسة: أدعو لمصر بالسلام والأمان وأسرتي بالستر
نجوم الفن يدعمون محمود عبد المغني : أستاذ ونجم كبير وتاريخ وفنان شامل
دام عزك .. رسالة وفاء من معلم مصري للكويت بعد نهاية خدمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يقظة وتركيز.. ماذا يحدث لجسمك عندم تبدأ يومك بكوب من الماء؟

الماء
الماء
نهى هجرس

 شرب كوب من الماء في الصباح يُساعد على استعادة ترطيب الجسم، ودعم عملية الهضم، ويُشعرك بمزيد من اليقظة عند بدء يومك.

كيف يؤثر شرب الماء صباحاً على مستويات الطاقة؟

يلعب الترطيب دورًا أساسيًا في مدى شعورك باليقظة والتركيز، عندما لا تشرب كمية كافية من السوائل، قد يؤثر ذلك على تدفق الدم إلى الدماغ، وقد تلاحظ التعب، أو تشوش الذهن .

في إحدى الدراسات، كان لدى الشباب الذين قضوا 12 ساعة بدون سوائل أوقات رد فعل أبطأ، وإرهاق أكبر، وذاكرة وانتباه أضعف من أولئك الذين كانوا يتمتعون بترطيب جيد.

كما وجدت دراسة أخرى أن شرب حوالي كوبين من الماء (500 ملليلتر) قبل النوم ومرة أخرى في الصباح قد يحسن اليقظة وسرعة رد الفعل.

إذا كان التعب ناتجًا عن قلة النوم أو الإجهاد أو حالة صحية موجودة، فقد لا يُحدث شرب الماء فرقًا ملحوظًا، مع ذلك، قد يساعدك الحفاظ على رطوبة جسمك على الشعور بمزيد من اليقظة وتقليل التعب إذا كان الجفاف هو السبب

ما قد يفعله للهضم

شرب الماء في الصباح يُهيئ جهازك الهضمي لليوم التالي، فالسوائل تُساعد الطعام والفضلات على المرور عبر الجهاز الهضمي، وعندما لا تشرب كمية كافية من الماء، قد يتحرك البراز ببطء، مما قد يُؤدي إلى الإمساك .

يُساعد الماء أيضاً على تليين البراز وتسهيل إخراجه، تُشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من السوائل والأطعمة الغنية بالماء أقل عرضةً للإصابة بالإمساك، ويستمر هذا الخطر في الانخفاض مع زيادة كمية السوائل المتناولة.

أثناء عملية الهضم، تسحب الأمعاء الدقيقة الماء من مجرى الدم إلى الأمعاء لتفكيك الطعام

ما هي كمية الماء الكافية في الصباح؟

بالنسبة لمعظم الناس، يُعدّ البدء بكوب واحد من الماء (حوالي 8-16 أونصة) بداية جيدة، ليس من الضروري شرب كمية كبيرة دفعة واحدة، وقد يكون ذلك غير مريح

المصدر health 

الماء فوائد الماء شرب الماء في الصباح فوائد تناول الماء صباحا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

صانعة محتوى

القبض على صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في القليوبية

طلق نارى

خلافات مالية.. طلقة خاطئة تنهى حياة أب خلال مشاجرة بين أبنائه في نجع حمادى

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد