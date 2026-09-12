يقظة وتركيز.. ماذا يحدث لجسمك عندم تبدأ يومك بكوب من الماء؟

شرب كوب من الماء في الصباح يُساعد على استعادة ترطيب الجسم، ودعم عملية الهضم، ويُشعرك بمزيد من اليقظة عند بدء يومك.

كيف يؤثر شرب الماء صباحاً على مستويات الطاقة؟

يلعب الترطيب دورًا أساسيًا في مدى شعورك باليقظة والتركيز، عندما لا تشرب كمية كافية من السوائل، قد يؤثر ذلك على تدفق الدم إلى الدماغ، وقد تلاحظ التعب، أو تشوش الذهن .

في إحدى الدراسات، كان لدى الشباب الذين قضوا 12 ساعة بدون سوائل أوقات رد فعل أبطأ، وإرهاق أكبر، وذاكرة وانتباه أضعف من أولئك الذين كانوا يتمتعون بترطيب جيد.

كما وجدت دراسة أخرى أن شرب حوالي كوبين من الماء (500 ملليلتر) قبل النوم ومرة أخرى في الصباح قد يحسن اليقظة وسرعة رد الفعل.

إذا كان التعب ناتجًا عن قلة النوم أو الإجهاد أو حالة صحية موجودة، فقد لا يُحدث شرب الماء فرقًا ملحوظًا، مع ذلك، قد يساعدك الحفاظ على رطوبة جسمك على الشعور بمزيد من اليقظة وتقليل التعب إذا كان الجفاف هو السبب

ما قد يفعله للهضم

شرب الماء في الصباح يُهيئ جهازك الهضمي لليوم التالي، فالسوائل تُساعد الطعام والفضلات على المرور عبر الجهاز الهضمي، وعندما لا تشرب كمية كافية من الماء، قد يتحرك البراز ببطء، مما قد يُؤدي إلى الإمساك .

يُساعد الماء أيضاً على تليين البراز وتسهيل إخراجه، تُشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من السوائل والأطعمة الغنية بالماء أقل عرضةً للإصابة بالإمساك، ويستمر هذا الخطر في الانخفاض مع زيادة كمية السوائل المتناولة.

أثناء عملية الهضم، تسحب الأمعاء الدقيقة الماء من مجرى الدم إلى الأمعاء لتفكيك الطعام

ما هي كمية الماء الكافية في الصباح؟

بالنسبة لمعظم الناس، يُعدّ البدء بكوب واحد من الماء (حوالي 8-16 أونصة) بداية جيدة، ليس من الضروري شرب كمية كبيرة دفعة واحدة، وقد يكون ذلك غير مريح

المصدر health