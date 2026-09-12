بتغسلي الأرز كام مرة؟ العدد الصحيح حسب نوع الأرز

غسل الأرز قبل الطهي من الخطوات الأساسية في كثير من المطابخ، لكن هل كل أنواع الأرز تحتاج إلى نفس عدد مرات الغسل؟ الحقيقة أن طريقة غسل الأرز تختلف حسب نوعه والوصفة التي يتم تحضيرها، كما أن الإفراط في غسله قد لا يكون ضروريًا في بعض الحالات، للشيف رباب العمدة .

الأرز الأبيض العادي.. كام مرة؟

الأرز الأبيض العادي يمكن غسله 2 إلى 3 مرات بالماء البارد، أو حتى يصبح الماء أقل عكارة بشكل واضح.

ولا يشترط أن يصبح الماء شفافًا تمامًا، لأن الأرز يحتوي طبيعيًا على نسبة من النشا، وخروج جزء منه أثناء الغسل أمر طبيعي.

ويفضل عدم فرك حبات الأرز بعنف، حتى لا تتكسر الحبات وتتحول إلى أرز أكثر التصاقًا بعد التسوية.

الأرز المصري للطبخ اليومي

بالنسبة للأرز المصري المستخدم في إعداد الأرز الأبيض، يمكن غسله مرتين أو ثلاث مرات حسب درجة نظافته، ثم تصفيته جيدًا قبل الطهي.

وإذا كانت الوصفة تحتاج إلى أرز مفلفل، فإن التخلص من جزء من النشا السطحي يساعد في الحصول على حبات أكثر انفصالًا، مع أهمية ضبط كمية المياه ومدة التسوية.

الأرز البسمتي

الأرز البسمتي عادة يحتاج إلى اهتمام أكبر بالغسل، خاصة إذا كان الهدف الحصول على حبات طويلة ومفلفلة.

يمكن غسله 3 إلى 4 مرات، ثم نقعه في الماء لفترة مناسبة حسب نوع الأرز وطريقة التحضير.

وفي وصفات البسمتي، لا يعتمد نجاح الأرز على الغسل فقط، وإنما أيضًا على نسبة الماء ومدة النقع والتسوية.

الأرز البني

الأرز البني يمكن غسله مرة أو مرتين للتخلص من الأتربة والشوائب الموجودة على سطحه، مع ضرورة اتباع تعليمات العبوة إذا كان المنتج يحدد طريقة معينة للتحضير.

ويختلف وقت طهي الأرز البني عن الأرز الأبيض بسبب احتفاظه بطبقة النخالة.

هل غسل الأرز كثيرًا يضره؟

الإفراط في غسل الأرز ليس مطلوبًا دائمًا، خصوصًا إذا كان المنتج نظيفًا ومجهزًا للطهي.

كما أن بعض أنواع الأرز المدعم بالعناصر الغذائية قد يكون من الأفضل التعامل معها وفق تعليمات الشركة الموجودة على العبوة، لأن الغسل المتكرر قد يؤثر في بعض العناصر المضافة إلى سطح الحبة.

هل لازم الماء يبقى شفاف؟

من أشهر الأخطاء الاعتقاد أن الأرز يجب غسله حتى يصبح الماء شفافًا تمامًا.

الماء العكر في البداية يرجع بدرجة كبيرة إلى النشا السطحي الموجود على حبات الأرز، وليس بالضرورة إلى وجود أوساخ.

لذلك يكفي في أغلب أنواع الأرز غسله عدة مرات بالماء البارد حتى تقل عكارة الماء بشكل ملحوظ.

الطريقة الصحيحة لغسل الأرز

ضعي الكمية المطلوبة من الأرز في وعاء، ثم أضيفي الماء وحركي الحبات برفق، وبعدها صفي الماء.

كرري العملية مرتين أو ثلاث مرات للأرز الأبيض، ويمكن زيادة عدد مرات الغسل قليلًا في بعض أنواع الأرز مثل البسمتي إذا كانت الوصفة تتطلب ذلك.

وفي النهاية، صفي الأرز جيدًا قبل وضعه في الحلة، لأن كمية المياه المتبقية بعد الغسل يمكن أن تؤثر على كمية الماء المستخدمة أثناء الطهي.