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سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم السبت 12-9-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم السبت 12-9-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في أول تعاملات له اليوم السبت 12-9-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب ثابت

وأظهرت تداولات الذهب ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية في الأسواق المختلفة.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

الذهب يتراجع

وتعرض سعر الذهب مساء أمس  للتراجع مرة أخري ليفقد مقدار 25 جنيها من قيمته.

سعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6285 جنيهاً.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و6220 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

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سعر أوقية الذهب

وبلغ سعرأوقية 4367 دولار للشراء و 4367 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

الذهب في السوق العالمي

تتجه أنظار أسواق الذهب العالمية إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، وسط تحركات محدودة للمعدن الأصفر واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت ساهم فيه تراجع الدولار في تقديم دعم إضافي للذهب.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,412.84 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4,457.10 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويدعم الإقبال على المعدن النفيس.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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