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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح بوسترات جديدة لمسلسل «50/50» استعدادًا لعرضه

لمسلسل «50/50
لمسلسل «50/50
أوركيد سامي

طرحت إحدى المنصات مجموعة جديدة من البوسترات الدعائية لمسلسل 50/50؛ تمهيدًا لعرض العمل يوم الخميس القادم 17 سبتمبر، وسط حالة من الترقب من الجمهور.

وتكشف البوسترات الجديدة عن أجواء درامية مشوقة، مع التركيز على أبطال المسلسل والشخصيات الرئيسية؛ في محاولة لإبراز طبيعة الصراعات والأحداث التي يشهدها العمل.

ويأتي طرح البوسترات، ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لبدء عرضه.

شخصيات أبطال مسلسل «50/50»

يضم مسلسل «50/50» مجموعة من النجوم الشباب والكبار، حيث تجسد الفنانة كندة علوش شخصية رانيا، بينما تقدم ياسمينا العبد شخصية إسراء.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا معتز هشام، الذي يجسد شخصية أمريكاني، والفنانة انتصار في دور أم محمود، فيما يظهر حمزة دياب بشخصية رامي، ويجسد حازم إيهاب شخصية كابتن سامح.

ويشارك في بطولة «50/50» كل من كندة علوش، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، هبة عبد العزيز ومحمد عبده.

كما تشارك فيه مجموعة مميزة من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو يوسف، أحمد فهمي، حاتم صلاح، فدوى عابد، شيماء سيف، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبد الوهاب، ويتكون من 15 حلقة.

ومن المقرر عرض أول 3 حلقات من مسلسل «50/50» يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

وبعد عرض الحلقات الثلاث الأولى، من المقرر طرح حلقتين جديدتين من مسلسل «خمسين خمسين» كل يوم خميس، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، ليستمر الجمهور في متابعة تطورات الأحداث بصورة أسبوعية.

لمسلسل «5050 اخبار الفن نجوم الفن

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