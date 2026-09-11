قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس انفتاح مصر على العالم وتعزز الشراكات الدولية
وسائل إعلام: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تفتح آفاقًا للتعاون في التجارة والاستثمار
عمرو أديب: زلزال تكنولوجي في الـ AI وكارثة كبيرة هتحصل قريبا
مصر تكتسح أنجولا وتتأهل لنهائي أفريقيا وتحجز مقعدها في مونديال الشباب 2027
هل تجاوزت أمريكا جراح 11 سبتمبر؟.. عبد المنعم سعيد يوضح
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها
عبد المنعم سعيد: أحداث 11 سبتمبر غيّرت طريقة تعامل أمريكا مع العالم
البيت الأبيض يبحث استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لزيادة قدرة الولايات المتحدة على تكرير النفط
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار بالمنطقة لا سيما الممرات المائية
أسامة كمال: كل دولار زيادة في النفط يكلف موازنة الدولة 4 مليارات جنيه
تفاصيل الساعات الأخيرة داخل مخبأ حزب الله العملاق قبل تدميره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تجاوزت أمريكا جراح 11 سبتمبر؟.. عبد المنعم سعيد يوضح

عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي
عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي
إسراء صبري

تحدث عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي عن مدى نجاح الولايات المتحدة في معالجة أوجه القصور التي ظهرت في سياساتها، وما إذا كانت نظرتها إلى العالم أصبحت أكثر واقعية، مشيرًا إلى أن بعض التطورات أسهمت في زيادة الواقعية، بينما دفعت تطورات أخرى نحو مزيد من التطرف.

وأوضح خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة التطرف الراهنة ترتبط، في جانب منها، بتداعيات العولمة وانتقال السكان من دول الجنوب إلى دول الشمال، خاصة أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، مؤكدًا أن ردود الفعل على هذه التحولات أدت إلى تصاعد حدة الكراهية تجاه أصحاب الثقافات والألوان المختلفة، وظهور توجهات أكثر تشددًا.

وأشار إلى أن عناصر القوة الأمريكية الأساسية لم تتغير، موضحًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدرات ضخمة، في ظل استمرار اعتماد النظام المالي العالمي بدرجة كبيرة على الدولار.

وفيما يخص تأثير أحداث 11 سبتمبر في رؤية الولايات المتحدة للعالم العربي والشرق الأوسط، أوضح أن بعض التصورات الغربية تجاه المنطقة تعود إلى فترات تاريخية قديمة، ومنها حقبة الحروب الصليبية، حين تشكلت تصورات معينة عن الشرق الأوسط والعرب والإسلام.

وأضاف أن هذه التصورات عادت بأشكال مختلفة خلال مراحل الاستعمار، مستشهدًا بمحاولات نابليون تقديم نفسه للمصريين باعتباره مسلمًا، ثم اهتمام القوى الاستعمارية لاحقًا بإنشاء مدارس لدراسة الإسلام والشرق، وظهور حركة الاستشراق.

وأكد أن التناقضات الثقافية والفكرية والدينية ليست في حد ذاتها المشكلة، وإنما تكمن الخطورة عندما تتحول هذه التناقضات إلى عنف، سواء من خلال الحروب أو الاستيلاء على الأراضي أو فرض الهيمنة.

وأشار إلى أن أشكال الهيمنة تغيرت عبر التاريخ؛ فبعد انتهاء الحقبة الاستعمارية التقليدية، ظهرت أدوات جديدة للنفوذ والسيطرة، لم تعد تعتمد بالضرورة على القوة العسكرية المباشرة، وإنما أصبحت تستخدم التكنولوجيا ووسائل الاتصال والقدرات الرقمية كأدوات رئيسية للتأثير.

الولايات المتحدة 11 سبتمبر الشرق الأوسط أحداث 11 سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

وزير النقل

وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد غدًا

بالصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد