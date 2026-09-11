نتنياهو في ذكرى 11 سبتمبر: لا مبرر لحـ رق العائلات وقـ تل الأبرياء

أحيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، مستذكرًا ضحايا الهجمات وأفراد فرق الإنقاذ الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين، كما أجرى مقارنة بين هجمات سبتمبر وما وصفه بـ«مجـ زرة 7 أكتوبر» في إسرائيل.

وقال نتنياهو إن آلاف الأمريكيين توجهوا إلى أعمالهم في مركز التجارة العالمي بنيويورك قبل 25 عامًا، لكنهم لم يعودوا إلى منازلهم، مضيفًا أن آثار فقدان الضحايا «لا تفارق» عائلاتهم، وأن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان إحياء ذكراهم.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي برجال الإطفاء والشرطة والمسعفين والأشخاص الذين خاطروا بحياتهم خلال الهجمات، قائلًا إن العالم يتذكر من «صعدوا السلالم بينما كان الجميع يركضون إلى الأسفل»، إلى جانب الركاب الذين قاوموا الخاطفين على متن الطائرات.

وفي حديثه عن الإرهاب، قال نتنياهو: «لا يوجد أي مبرر لحرق العائلات أحياء، ولا توجد أي مظلمة تبرر قتل الأبرياء عمدًا»، مضيفًا: «لا مجال للتردد أو الرفض عندما يتعلق الأمر بالإرهاب».

وأشار نتنياهو إلى هتافات «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل»، معتبرًا أن العداء تجاه البلدين ينبع، بحسب قوله، من مصدر واحد، بسبب دفاعهما عن «الحرية والديمقراطية والحضارة والحياة».

كما أشاد بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الإرهاب، قائلًا إن الولايات المتحدة، في ظل قيادته، «أظهرت مرة أخرى أنها تتصدى للإرهاب».

واختتم نتنياهو كلمته بالتأكيد على استمرار مواجهة الإرهاب، قائلًا إن إسرائيل والولايات المتحدة «لن تخضعا للإرهاب ولن تستسلما للشر»، وإنهما ستواصلان مواجهته معًا.