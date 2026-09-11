انضمام جهاد أيمن مهاجم سانتوس ورضا بابكر ظهير أيندهوفن لقائمة منتخب مصر 2010

أرسل نادي سانتوس البرازيلي موافقته للاتحاد المصري لكرة القدم، على انضمام جهاد أيمن مهاجم فريقه تحت 16 عامًا إلى قائمة منتخب مصر مواليد 2010، بقيادة المدير الفني عبد الستار صبري، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين 2027.

كما أرسل نادي أيندهوفن الهولندي موافقته على انضمام رضا بابكر لاعب فريقه تحت 17 عامًا، والذي يجيد اللعب في مركزي خط الوسط والظهير الأيسر، لقائمة منتخب مصر مواليد 2010.

ويأتي انضمام اللاعبين في إطار عمل لجنة الـ "سكاوتينج" بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي شكلها شوقي غريب المدير الفني للاتحاد، ضمن خطة استدعاء المواهب المصرية من مزدوجي الجنسية، لتمثيل المنتخبات المصرية في مختلف الفئات السنية.