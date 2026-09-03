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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2010 استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2010
الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2010
إسلام مقلد

انطلق اليوم، معسكر منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2010، بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تونس 2010، وسط حالة من التركيز والحماس بين الجهاز الفني بقيادة عبدالستار صبري واللاعبين.

وشهدت بداية المعسكر اجتماعًا تعارفيًا جمع عبدالستار صبري، المدير الفني للمنتخب، وأعضاء الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين، في حضور جميع العناصر المختارة للمعسكر.

العمل الجماعي

وحرص عبدالستار صبري، خلال الاجتماع، على الترحيب بأعضاء الجهاز الفني واللاعبين والتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات الالتزام والتركيز والعمل الجماعي، مشددًا على أن ارتداء قميص منتخب مصر مسئولية كبيرة وشرف يسعى الجميع للحفاظ عليه.

مهمة كبيرة

وقال المدير الفني للاعبين: "أمامنا مهمة كبيرة، والبداية الحقيقية لأي نجاح هي أن نعمل جميعًا كفريق واحد، كل لاعب موجود هنا لأنه يستحق الفرصة، لكن الاستمرار والنجاح سيكونان من نصيب من يثبت قدرته على العطاء والالتزام، هدفنا واضح وهو التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، وعلينا أن نبدأ من اليوم بروح واحدة وإصرار كبير».

ومن المقرر أن يتوجه منتخب مصر 2010، بقيادة عبدالستار صبري إلى تونس يوم 21 سبتمبر لخوض التصفيات الأفريقية ، على أن يعود يوم 3 أكتوبر المقبل.

منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية تونس

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