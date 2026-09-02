كاف يختار لاعب منتخب مصر بين أبرز انتقالات نجوم القارة في أوروبا

سلّط موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على عدد من المواهب الأفريقية التي استفادت من تألقها مع منتخبات بلادها خلال منافسات كأس العالم 2026، لتفتح البطولة أمامها أبواب الانتقال إلى أندية أوروبية كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وضمت قائمة اللاعبين الذين لفتوا الأنظار النجم المصري هيثم حسن، الذي انتقل من صفوف ريال أوفييدو الإسباني إلى سيلتيك الأسكتلندي، إلى جانب عدد من اللاعبين من المغرب وكوت ديفوار والرأس الأخضر وغانا.

وشهد الميركاتو الصيفي انتقال أيوب بوعدي من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي، ويان ديوماندي من لايبزيج الألماني إلى ريال مدريد، بينما انتقل إسماعيل صيباري من آيندهوفن الهولندي إلى بايرن ميونخ.

كما شملت قائمة الانتقالات عددًا من لاعبي منتخب الرأس الأخضر، من بينهم سيدني لوبيز كابرال وفوزينيا، إلى جانب لاعب الوسط الغاني ييرينكي.

كاف يشيد بتألق هيثم حسن

وأشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالمستوى الذي قدمه هيثم حسن مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026، مؤكدًا أن وصول الفراعنة إلى دور الـ16 منحه فرصة مهمة لإظهار قدراته الهجومية أمام نخبة من أقوى منتخبات العالم.

وظهر هيثم حسن بشكل لافت خلال مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين، بطل كأس العالم 2022، حيث شكّلت سرعته وقدرته على التفوق في المواجهات الفردية واحدًا ضد واحد مصدر إزعاج لدفاع راقصي التانجو.

كما ساهمت تحركات وإبداعات اللاعب المصري في صناعة الهدف الثاني لمنتخب مصر خلال مشوار الفراعنة في البطولة، ليواصل بعدها مسيرته خارج إسبانيا وينتقل إلى صفوف سيلتيك، بحثًا عن تحدٍ جديد يمنحه فرصة المنافسة على المستويين المحلي والقاري.

وأكد «كاف» أن كأس العالم شكّل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة هيثم حسن، بعدما نجح اللاعب في استغلال ظهوره العالمي لإثبات قدراته ولفت أنظار الأندية الأوروبية.

وأثبتت بطولة كأس العالم 2026 مجددًا أنها تمثل منصة مهمة للمواهب الأفريقية من أجل الظهور على الساحة العالمية، وفتح الباب أمامها لاتخاذ خطوات جديدة نحو أندية القمة في أوروبا.