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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: الزمالك لا ينافس على الدوري.. والصراع سيكون بين الأهلي وبيراميدز

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن نادي الزمالك لن يكون منافسًا على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الظروف التي يمر بها الفريق تجعل تكرار سيناريو الموسم الماضي أمرًا بالغ الصعوبة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بالمنطق الفني البحت، نادي الزمالك لا ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم».

وأوضح سند أن وضع الزمالك في الموسم الحالي أكثر صعوبة من الموسم الماضي، بسبب استمرار أزمة إيقاف القيد وعدم وضوح موعد حلها، إلى جانب غياب الصفقات والعناصر التي يحتاجها الفريق لتدعيم قائمته.

وأضاف: «الموسم الماضي كانت الأمور أرحم بكثير من الوضع الحالي؛ فالزمالك يعاني منذ فترة طويلة من أزمة إيقاف القيد وعدم معرفة موعد حله، فضلاً عن غياب الصفقات والعناصر المطلوبة، وكل ما يُقال عن كون هذه الظروف غير مؤثرة هو كلام للاستهلاك فقط».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن البعض قد يرى إمكانية تكرار «معجزة الموسم الماضي» بحجة أن كرة القدم لا تخضع للتوقعات، لكنه استبعد حدوث ذلك، مؤكدًا أن المنافسة على لقب الدوري ستكون مختلفة هذا الموسم.

وقال سند: «الصراع الثلاثي الذي استمر حتى الأسبوع الأخير في الموسم الماضي لن يتكرر هذا الموسم، والصراع على اللقب سيكون ثنائياً وبشكل محسوب بين الأهلي وبيراميدز منذ البداية».

وفي الوقت نفسه، شدد فتحي سند على أن وصف الزمالك بأنه خارج المنافسة لا يمثل تقليلًا من الفريق أو لاعبيه، موضحًا أن القائمة الحالية تضم عناصر مميزة وقادرة على القتال، كما أشاد بقدرات المدير الفني معتمد جمال في التعامل مع الإمكانيات المتاحة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «عندما أقول إن الزمالك ليس منافساً، فهذا لأنه يُحمل أكثر من طاقته، وليس تقليلاً منه؛ فالفرقة الحالية تضم مجموعة من الأبطال والمقاتلين، ومعتمد جمال مدرب قدير يتعامل بأفضل شكل ممكن مع الإمكانيات المتاحة.. لكن الجواب يبدو واضحاً من عنوانه».

الناقد الرياضي فتحي سند الزمالك المصري الممتاز بطولة الدوري

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