نتنياهو: النظام في إيران سيسقط.. وجميع أجهزتنا تعمل لتحقيق ذلك

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن الأجهزة الإسرائيلية تعمل لتحقيق هذا الهدف، في تصريحات تعكس انتقال الخطاب الإسرائيلي من التركيز على إضعاف القدرات العسكرية والنووية الإيرانية إلى الحديث بصورة مباشرة عن مستقبل النظام في طهران.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تصعيد عسكري متجدد بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع استمرار الضربات المتبادلة واتساع نطاق المواجهة إلى عدد من دول المنطقة. وأفادت تقارير حديثة بأن الولايات المتحدة نفذت موجة جديدة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما ردت طهران باستهداف مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة.

وكان نتنياهو قد تحدث في تصريحات سابقة بصورة أكثر وضوحًا عن إمكانية تغيير النظام الإيراني، مؤكدًا أن إسقاطه ممكن لكنه ليس مضمونًا، قبل أن تتصاعد لاحقًا لهجته بشأن مستقبل القيادة الإيرانية. وفي مارس الماضي، قال إن سقوط النظام يقترب، وإن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى إزالة التهديدات التي تمثلها إيران وتهيئة الظروف أمام الشعب الإيراني للتخلص من «الاستبداد».

وفي مارس أيضًا، أعلن نتنياهو أن لدى إسرائيل «خطة منهجية» للقضاء على النظام الإيراني وتحقيق أهداف أخرى، في مؤشر على أن تغيير طبيعة الحكم في طهران بات أحد الأهداف التي تطرحها القيادة الإسرائيلية إلى جانب الملف النووي والقدرات الصاروخية الإيرانية.

وتزامن ذلك مع تقارير تحدثت في أغسطس الماضي عن طلب نتنياهو من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إعداد خطط لزعزعة استقرار النظام الإيراني، في ظل استمرار التوتر بين طهران وتل أبيب وغموض المسار السياسي للحرب.