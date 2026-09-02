افتتاح أول مركز لعلاج الإدمان الرقمي في إيطاليا

تفتتح إيطاليا مركزا مخصصا لمنع الإدمان الرقمي وتعزيز استخدام أكثر مسؤولية للتكنولوجيا بمدينة فلورنسا.

وسيركز المشروع التجريبي بشكل خاص على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عاما ، وسيبدأ بعد الصيف، وسيستمر في مرحلته الأولى حتى ديسمبر 2026.

وصممت هذه المبادرة كمشروع تعليمي ووقائي، وليست خدمة علاجية، وستقوم هيئة الصحة مع ذلك من التنسيق مع الخدمات المتخصصة في حال معاناة الشباب من الانعزال الاجتماعي أو العزلة أو الضيق النفسي.

وستتاح خدمة استماع إلى جانب برنامج ورش عمل مصمم لتشجيع المشاركين على الابتعاد عن الشاشات واستكشاف الأنشطة غير الإلكترونية.

وستشمل الأنشطة ألعابا لوحية، وألعابا تعاونية، وورش عمل تفاعلية، وتجارب جماعية، وأنشطة رياضية.