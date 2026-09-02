دونيل مالين يتألق بسرعة الصاروخ مع روما

في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قام دونيل "بوبي" مالين بركن دراجة بياجيو آيب ثلاثية العجلات بعناية، ثم جلس أمام فنجان قهوة، معلنًا بقاءه في روما.

بعد ثلاثة أشهر، بات واضحًا مجددًا سبب جذب مالين كل هذا الاهتمام في المدينة الخالدة.

سجل مهاجم هولندا خمسة أهداف في أول مباراتين لروما، ليرفع رصيده إلى 19 هدفًا في 20 مباراة منذ انضمامه إلى الجيالوروسي على سبيل الإعارة من أستون فيلا في يناير.

لاعبان فقط في تاريخ الدوري الإيطالي سجلا أهدافًا أكثر منه في أول 20 مباراة: جونار نوردال (1949) وخوسيه ألتافيني (1958-1959) برصيد 20 هدفًا لكل منهما. ولم يسجل أي لاعب خمسة أهداف في الجولتين الافتتاحيتين منذ غابرييل باتيستوتا مع فيورنتينا عام ١٩٩٧.

بعد ثلاث سنوات، انتقل باتيستوتا إلى روما وساهم في قيادة فريق العاصمة للفوز بلقب الدوري الإيطالي عام ٢٠٠١.

والآن، ولأول مرة منذ سنوات - بل عقود - يبدو أن روما قد كوّن فريقًا قادرًا على المنافسة على اللقب مجددًا.

فمع فوزين، وثمانية أهداف مسجلة دون أن تهتز شباكه، يتصدر الفريق جدول الترتيب.

معظم أهداف مالين تتميز بأسلوب إنهاء الهجمات المتقن، بلمسة أو لمستين فقط قبل إيداع الكرة في الشباك. احتاج لمسة واحدة فقط لتسجيل هدفيه في فوز ساحق ٤-٠ على ليتشي يوم الاثنين، واستخدم لمسة بالكعب ليصنع الهدف الأول من ثلاثية في فوز آخر ٤-٠ على فيورنتينا، في افتتاحية روما.

تعليق جاسبيريني



قال جيان بييرو جاسبيريني، مدرب روما: "يتمتع مالين بقدرة استثنائية على التحكم بالكرة، والالتفاف، والانطلاق بسرعة فائقة، وهي سمات مميزة لمهاجم صريح".

وبالنظر إلى عمره البالغ 27 عامًا، فإن المبلغ الذي دفعه روما في نهاية الموسم الماضي لضم مالين بشكل نهائي يبدو صفقة رابحة نسبيًا.