قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة رائعة ولاعب ذكي جدًا .. دي زيربي يكشف رأيه في عمر مرموش قبل مواجهة نيوكاسل
مسئولون أمريكيون : قلصنا قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز
توجيهات رئاسية لضبط سوق العقارات.. مراجعة عقود المطورين تحمي حقوق المواطنين
تصالحوا فى النيابة.. الداخلية تكشف تفاصيل خلاف على قطعة أرض زراعية بكفر الشيخ
ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد
زيادة في الراتب ورفع الشرط الجزائي.. حمزة عبد الكريم تحت حماية برشلونة
جامعة شرق بورسعيد الأهلية تكشف حقيقة اعتداء أفراد الأمن على طالب صيدلة
من روما إلى سلوفاكيا.. هروب لاعبي منتخب المصارعة وتحرك عاجل للرياضة
تصعيد محسوب .. إسرائيل تبلغ واشنطن باستمرار ضربات «محدودة» في غزة ولبنان
دي زيربي يكشف موقف مرموش من المشاركة مع توتنهام أمام نيوكاسل
فائض يصل لـ40%.. اتحاد الدواجن يكشف مفاجأة عن إنتاج البيض في مصر
قوة إسرائيلية كبيرة تقتحم جنين.. وقصف يستهدف منزلًا في المدينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من روما إلى سلوفاكيا.. هروب لاعبي منتخب المصارعة وتحرك عاجل للرياضة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عادل نصار

واقعتان متتاليتان خلال أسبوع واحد وضعتا بعثات المصارعة المصرية تحت دائرة الضوء، بعدما غادر لاعبان صفوف المنتخب خلال مشاركتهما في بطولات خارجية، لتتحول الواقعة من مجرد مخالفة إدارية إلى ملف أمام النيابة العامة.

وكشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل ما حدث في روما وسلوفاكيا، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات مغادرة اللاعبين للبعثتين.

الوزارة تكشف المخالفات وتحيل الملف للنيابة

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة قررت إحالة واقعة مغادرة المصارع محمد مصطفى علي الشامي بعثة المصارعة المصرية خلال فترة الترانزيت في روما، وواقعة مغادرة اللاعب زياد حجاج بعثة المنتخب خلال بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا، إلى النيابة العامة، بعد تكرار الواقعة خلال أسبوع واحد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الوزارة تواصلت مع الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة الأولمبية المصرية، وحصلت على تقارير مبدئية، كما طلبت تقارير تفصيلية بشأن التحقيقات التي أجريت مع إداريي ومسؤولي البعثتين في سلوفاكيا ودورة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية كشفت عن بعض المخالفات في الإجراءات الإدارية الخاصة بسفر وعودة البعثات.

وتابع، أن من بين الإجراءات المنظمة لسفر البعثات الرياضية احتفاظ الإداري أو رئيس البعثة بجوازات سفر اللاعبين وإنهاء إجراءات السفر والعودة، إلا أن اللاعبين غادرا البعثتين وهما يحملان جوازي سفرهما. 

وأشار إلى أن زياد حجاج غادر فندق الإقامة في سلوفاكيا، بينما غادر محمد مصطفى الشامي البعثة خلال وجودها في منطقة الترانزيت بمطار روما أثناء رحلة العودة إلى القاهرة.

وأكد أن الواقعة الأولى كانت قد أُحيلت إلى التحقيق في الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، لكن تكرار الحالة دفع الوزير إلى تصعيد الإجراءات وإحالة الملف إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة التحقيق الرسمية المختصة بتحديد المسؤوليات وإثبات أي إدانة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على دعم اللاعبين من خلال لائحة التكريم والرعايات الخاصة، إلى جانب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يضم نحو 4200 لاعب ويتولى توفير المعسكرات والتدريبات والتأهيل والإقامة والإعاشة والسفريات والمعسكرات التعليمية والتدريبية.

ولفت إلى أن اللاعبين زياد حجاج ومحمد مصطفى الشامي من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، موضحًا أن الوزارة تقدم أيضًا مكافآت للأبطال الرياضيين وفقًا للائحة التكريم، مع إمكانية صرف مكافآت استثنائية للاعبين في بعض الحالات.

وأوضح الشاذلي أن أحد التفسيرات التي تدرسها الوزارة يتعلق باختلاف تصنيف اللاعبين ونتائجهم الرياضية، مشيرًا إلى أن اللاعبين اللذين غادرا البعثتين خرجا من دور الـ16 في البطولتين، ولم يحققا المراكز المتقدمة التي تؤهل للحصول على المكافآت الكاملة وفقًا للائحة، وهو ما قد يدفع بعض اللاعبين إلى البحث عن مسارات أخرى، مؤكدًا أن ذلك يظل في إطار التحليل إلى حين انتهاء التحقيقات.

وشدد على أن تكرار الواقعتين لا يعكس وجود انهيار في رياضة المصارعة أو اتحادها، مشيرًا إلى أن اللعبة حققت إنجازات رياضية، وأنها من الألعاب الواعدة والمنتظر منها تحقيق ميداليات أولمبية.

الشباب والرياضة هروب لاعب الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

فرج عامر

فرج عامر: طرابزون مش حيجيبها البر مع محمد صلاح

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري..

ترشيحاتنا

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

شهر رمضان

متبقي كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2027 فلكياً في مصر| العد التنازلي لأول أيام الصيام

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

بالصور

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات | كيفية شراء لانش بوكس للأطفال.. ونصائح لحماية طفلك من العدوى قبل دخول المدرسة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد