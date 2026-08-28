فليك : رافينيا قادر على التألق مهاجمًا صريحًا مع برشلونة

يرى هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن البرازيلي رافينيا يمتلك المقومات التي تؤهله للتألق في مركز المهاجم الصريح، مشيدًا بحسه التهديفي وتحركاته وقدرته على التواصل بشكل مميز مع جماهير الفريق.

وقاد رافينيا هجوم برشلونة خلال الفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0، مساء الخميس، بعدما افتتح التسجيل، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني، ليحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في بداية مشواره بالدوري الإسباني.

أرقام رافينيا

وقدم الجناح البرازيلي أداءً مميزًا خلال اللقاء، حيث سجل من بين ثلاث محاولات على المرمى، كما صنع ثلاث فرص لزملائه، وأكمل مراوغاته الثلاث بنجاح، ليؤكد قدرته على تشكيل الخطورة حتى عند الاعتماد عليه في مركز المهاجم الصريح.

ورغم الفوز، لم يظهر برشلونة بأفضل مستوياته الهجومية على ملعب كامب نو، حيث اكتفى بتسجيل هدفين رغم وصوله إلى معدل أهداف متوقعة بلغ 4.23، من 22 تسديدة، بينها 10 على المرمى، في ظل تألق حارس أتلتيك بلباو أوناي سيمون، الذي تصدى لثماني محاولات.

وعن إمكانية اعتماد رافينيا بشكل دائم في مركز المهاجم الصريح، قال فليك: "لا نعلم، لكن بالنسبة لهذه المباراة كان هو الخيار المناسب. بالنسبة لي، الأهم أن نتمكن من تنفيذ خطتنا سواء بوجود رافينيا أو مهاجم صريح آخر".

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت": "رافينيا يتميز بضغطه العالي، وتحركاته وانطلاقاته بدون كرة، إلى جانب قدرته التهديفية. لا يهمني المركز الذي يلعب فيه، فهو لاعب ممتاز ويتمتع بعلاقة رائعة مع الجماهير".

وأشار فليك إلى أن وجود مهاجم صريح ربما كان سيساعد برشلونة على حسم المباراة في وقت مبكر، لكنه أكد في الوقت ذاته رضاه عن الفرص التي صنعها الفريق، قائلًا: "ربما كنا حسمنا الفوز مبكرًا بوجود مهاجم صريح، لكن الأهم أننا صنعنا العديد من الفرص. أعجبني ما رأيته، ولدينا إمكانيات كبيرة، وما زلنا بحاجة إلى التحسن".

وشدد فليك على أهمية الحفاظ على الصلابة الدفاعية، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب أسلوبه الدفاعي خلال الموسم الماضي.

وقال مدرب برشلونة: "الدفاع بشكل جيد أمر بالغ الأهمية. لدينا خطة ونريد أن نلعب كرة قدم هجومية، وقدمنا مباراة رائعة وصنعنا العديد من الفرص، رغم أننا سجلنا هدفين فقط".

واختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطوير أداء الفريق، موضحًا: "علينا أن نكون أكثر هدوءًا، وألا نندفع دائمًا نحو التسجيل، وأن نتجنب التسرع في بعض المواقف. علينا الحفاظ على الاستحواذ. دافعنا بشكل جيد للغاية، ويعجبني مستوى أدائنا، لكن علينا أن نتحسن".