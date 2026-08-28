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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليست أوامر تُلقى.. خطيب المسجد الحرام: التربية قدوة تُرى كل يوم

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

أوصى الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، المعلمين والمعلمات الذين يحملون أمانة التعليم والتربية، أن يؤدوا رسالتهم بإخلاص وأمانة، وأن يستشعروا عِظم أثرهم في نفوس طلابهم وطالباتهم .

التربية ليست أوامر 

وأضاف " الجهني "  خلال الجمعة الثالثة من شهر ربيع الأول اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة: وأن يجمعوا بين التعليم والتربية، وبين نقل المعرفة وغرس القيم، قائلًا: أيها الآباء والأمهات أبناؤكم أمانة، فاغرسوا فيهم صدق الكلمة.

وتابع: وحسن الخلق، ومحبة الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويا معشر المعلمين والمعلمات، كونوا قدوة قبل أن تكونوا معلمين؛ فإن الكلمة الصادقة، والعدل، والرفق، تترك في القلوب أثرًا لا يزول.

وأردف : ويا طلاب العلم، افتحوا عامكم بعزيمة وأدب وهمة، وليست التربية أوامر تُلقى بل قدوة تُرى كل يوم، صدق في البيت ورحمة في التعامل، ومحافظة على الصلاة، واعتذار عند الخطأ؛ فالأخلاق حياة تُعاش قبل أن تكون درسًا يُقال".

وأوضح أن الله -جل وعلا- خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه الحكمة العظيمة، لدعوة الناس إلى عبادة الله وبيانها لهم وإيضاحها، وذلك بالعلم والتفقه في الدين، فقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أن العلم هو الأساس للعمل.

هم الثقات

وبين أنه لابد أن يتقدم عليه حتى يكون العمل مبنيًا على أصل من الشرع المبين، وعلى هدى مستقيم"، منوهًا بأن الإسلام أولى العلماء الربانيين مكانةً رفيعة لا تنكر، وفضلًا كبيرًا لا يكاد يحصر، فهم الثقات عظم الله شأنهم وأعلى قدرهم، وأثنى عليهم وأفاض عليهم من معين فضله.

وأشار إلى أنه قد أشهدهم الله -عز وجل- من فوق سبع سماوات على أعظم مشهود به وهو توحيده تبارك وتعالى، مبينًا أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وقرة عين الأولياء، اشرأبت أعناق الخلق لعلمهم وفضلهم، فهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وحجة الله في أرضه.

ونبه إلى أن بهم تمحق الضلالة من الأفكار، وتنقشع غيوم الشك من القلوب والنفوس، فهم غيظ الشيطان وركيزة الإيمان، وقوام الأمة يردون عن العلم والدين تحريف وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

واستطرد: فكل من غلا في فهم آية أو حديث وأتى بشائبة تبعد عن الفهم الصحيح، نفوها حتى يكون الدين صافيًا من كل شائبة، موضحًا  أن دعم المملكة العربية السعودية -حرسها الله- للعلم والعلماء جزء أساسي من إستراتيجيتها التنموية، مما يسهم في بناء مجتمع معرفي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

وأكد أن هذا الاهتمام يعكس رؤية المملكة في بناء مستقبل مشرق يعتمد على العلم والمعرفة، ويعزز دور العلماء في تحقيق التنمية والازدهار.

خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الجهني خطبة الجمعة من المسجد الحرام التربية ليست أوامر

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