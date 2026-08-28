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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. تشاتشوا الأسرع في الدوري الإنجليزي وهالاند يتراجع للمركز الثامن

هالاند
هالاند
منتصر الرفاعي

كشفت الإحصائيات الخاصة بالسرعات القصوى للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عن تفوق جاكسون تشاتشوا نجم وولفرهامبتون واندررز على أبرز نجوم المسابقة خلال موسم 2025-2026 بعدما سجل الرقم الأعلى متفوقا على أسماء لامعة مثل إيرلينج هالاند وبيدرو نيتو وبرايان مبويمو وفقا لتحليل خبراء أوبتا.

وشهدت القائمة ظهور هالاند في مركز متأخر نسبيا رغم سرعته وقدراته البدنية الكبيرة، حيث جاء مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثامن بين أسرع لاعبي المسابقة.

أرسنال بطل الدوري الإنجليزي

شهد الموسم الماضي منافسة قوية على صدارة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر سيتي بعدما تساوى الفريقان برصيد 70 نقطة قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، قبل أن ينجح فريق ميكيل أرتيتا في حسم اللقب.

وأنهى أرسنال الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

تشاتشوا الأسرع في البريميرليج

نجح جاكسون تشاتشوا في تسجيل أعلى سرعة قصوى خلال الموسم الماضي بعدما وصلت سرعته إلى 37.3 كم/ساعة بقميص وولفرهامبتون واندررز.

وسجل اللاعب الكاميروني بذلك ثالث أعلى سرعة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ميكي فان دي فين وكايل ووكر.

أودوجي وإيلانجا في المراكز الأولى

احتل ديستني أودوجي، لاعب توتنهام هوتسبير المركز الثاني في القائمة، بعدما بلغت سرعته القصوى 36.41 كم/ساعة.

وجاء أنتوني إيلانجا، لاعب نيوكاسل يونايتد، ثالثا بسرعة وصلت إلى 36.35 كم/ساعة، ليحجز مكانه ضمن أسرع ثلاثة لاعبين في المسابقة.

مركز هالاند في القائمة

رغم اعتماد إيرلينج هالاند بصورة كبيرة على قوته البدنية وقدرته التهديفية، فإن مهاجم مانشستر سيتي ظهر ضمن قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند سرعة قصوى بلغت 36.2 كم/ساعة ليحتل المركز الثامن في الترتيب.

وجاء جيريمي فريمبونج، لاعب ليفربول، في المركز التاسع بسرعة 36.18 كم/ساعة، بينما أكمل دانيال جيمس، لاعب ليدز يونايتد، القائمة في المركز العاشر بسرعة بلغت 36.13 كم/ساعة.

أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

جاء ترتيب أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026 كالتالي:

1- جاكسون تشاتشوا – وولفرهامبتون – 37.3 كم/ساعة
2- ديستني أودوجي – توتنهام – 36.41 كم/ساعة
3- أنتوني إيلانجا – نيوكاسل يونايتد – 36.35 كم/ساعة
4- برايان مبويمو – مانشستر يونايتد – 36.34 كم/ساعة
5- بيدرو نيتو – تشيلسي – 36.32 كم/ساعة
6- ويليام أوسولا – نيوكاسل يونايتد – 36.29 كم/ساعة
7- أنتوني جوردون – نيوكاسل يونايتد – 36.26 كم/ساعة
8- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 36.2 كم/ساعة
9- جيريمي فريمبونج – ليفربول – 36.18 كم/ساعة
10- دانيال جيمس – ليدز يونايتد – 36.13 كم/ساعة

جاكسون تشاتشوا قائمة أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي أرسنال أودوجي هالاند

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