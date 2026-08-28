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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

2.2 مليار دولار .. أمريكا تبدأ تشغيل مفاعلات نووية صغيرة في 5 قواعد عسكرية

امريكا
امريكا
عادل نصار

في تحرك جديد يعكس توجهًا أمريكيًا متزايدًا نحو تأمين احتياجات القواعد العسكرية من الطاقة، تتجه الولايات المتحدة إلى تنفيذ مشروع نووي ضخم يعتمد على مفاعلات صغيرة يمكنها توفير الكهرباء بصورة مستقرة داخل المنشآت العسكرية.

وذكرت وكالة رويترز أن الجيش الأمريكي خصص نحو 2.2 مليار دولار لصالح 5 شركات، بهدف بناء وتشغيل مفاعلات نووية صغيرة في خمس قواعد عسكرية أمريكية.

ويأتي المشروع في إطار توجه واشنطن لتعزيز قدرات البنية التحتية للطاقة داخل المنشآت العسكرية، مع الاعتماد على مصادر قادرة على توفير إمدادات كهرباء مستمرة وموثوقة.

وبحسب ما أوردته رويترز، فإن التمويل سيُوجَّه إلى الشركات المشاركة في تنفيذ وتشغيل المفاعلات النووية الصغيرة، بما يمهد لإقامة منظومة طاقة مستقلة نسبيًا داخل القواعد المستهدفة.

وتحظى المفاعلات النووية الصغيرة باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة، نظرًا إلى إمكانية استخدامها في توفير الطاقة للمواقع التي تحتاج إلى إمدادات كهرباء مستقرة على مدار الساعة.

ويعكس القرار كذلك اهتمام المؤسسة العسكرية الأمريكية بتطوير حلول جديدة للطاقة، خصوصًا مع تزايد أهمية تأمين مصادر الكهرباء للمنشآت والقواعد ذات الطبيعة الاستراتيجية.

ويأتي الإعلان عن المشروع في وقت تتسابق فيه دول وشركات عالمية على تطوير تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة، باعتبارها أحد الخيارات المطروحة لتلبية احتياجات الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ومن المنتظر أن يمثل تنفيذ هذه المشروعات خطوة جديدة في استخدام الطاقة النووية داخل المنشآت العسكرية الأمريكية، مع استمرار العمل على تحديد مراحل البناء والتشغيل للمفاعلات في القواعد الخمس.

امريكا مفاعلات نووية نووي

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