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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تؤكد دعمها لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في السودان
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في السودان
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحيي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة، اليوم الجمعة ٢٨ أغسطس. 

جاء الاتصال فى إطار متابعة تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الميدانية في السودان الشقيق، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وأهمية وجود عملية سياسية ذات ملكية سودانية وبدون تدخلات خارجية وبما يسهم في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في السودان.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وأكدا أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، وضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما يحفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان السودان القرن الأفريقي

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