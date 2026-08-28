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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة الدوري الأوروبي.. هيثم حسن أمام مواجهات قوية مع سيلتك

هيثم حسن
هيثم حسن
منتصر الرفاعي

يترقب هيثم حسن لاعب سيلتك الإسكتلندي تحدياته الأولى على الساحة الأوروبية مع ناديه الجديد بعدما أوقعت قرعة الدوري الأوروبي فريقه في مجموعة من المواجهات القوية أمام أندية تمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية.

قرعة الدوري الأوروبي

أقيمت مراسم قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي اليوم الجمعة بعد 24 ساعة من سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لتحديد مواجهات جميع الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من المسابقة الأوروبية.

ويخوض هيثم حسن منافسات الدوري الأوروبي مع سيلتك بعدما انتقل إلى صفوف الفريق الإسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال أوفييدو الإسباني، ليبدأ مع ناديه الجديد أولى خطواته في البطولات الأوروبية.

وأوقعت القرعة سيلتك في مواجهات أمام عدد من الأندية القوية حيث يلتقي مع مارسيليا الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي وفرينتسفاروشي المجري ويونيون سان جيلواز البلجيكي بالإضافة إلى سيلتا فيجو الإسباني وأومونيا القبرصي وبشكتاش التركي وتورينسي البرتغالي.

ويحظى سيلتك ببرنامج قوي خلال مرحلة الدوري، في ظل وجود أندية تمتلك تاريخًا وخبرة كبيرة على الساحة الأوروبية، وعلى رأسها مارسيليا وبنفيكا وهو ما يضع هيثم حسن ورفاقه أمام اختبار صعب في البطولة.

مواجهات قوية لأندية التصنيف الأول

وشهدت قرعة الدوري الأوروبي مواجهات قوية بين عدد من أندية التصنيف الأول، حيث يلتقي باير ليفركوزن مع مارسيليا وليون وسالزبورج ودينامو زغرب وسيلجي وليخ بوزنان وبشكتاش وأوميلوس.

كما يواجه بنفيكا أندية ألكمار وميلان وسيلتك وفيكتوريا بلزن وليخ بوزنان وأومونيا وأوميلوس ونيميخين.

ويلعب يوفنتوس أمام ريال سوسيداد وألكمار ورين وفرينتسفاروشي وأومونيا وسيلتا فيجو ونيميخين وبيرشفا، بينما يلتقي ميلان مع بنفيكا وأولمبياكوس وفرينتسفاروشي وسالزبورج وسندرلاند وبورنموث وآرات أرمنيا وليفسكي صوفيا.

وفي مواجهات أخرى، يلتقي ليون مع باير ليفركوزن وريال سوسيداد ويونيون سان جيلواز وأندرلخت وكريستال بالاس وياغيلونيا بياليستوك وليليستروم وهوفنهايم.

كما يواجه مارسيليا كلا من أولمبياكوس وباير ليفركوزن وأندرلخت وسيلتك وسيلتا فيجو وشتورم جراتس وليفسكي صوفيا وبشكتاش فيما يخوض كريستال بالاس مواجهات أمام ريال سوسيداد وليون وسبارتا براج وسالزبورج وليخ بوزنان وياغيلونيا بياليستوك وهوفنهايم وبشكتاش.

ومن أبرز مواجهات سيلتك في مرحلة الدوري تلك التي تجمعه مع فرينتسفاروشي المجري، خاصة بعدما لعب الأخير دورا في خروج طرابزون سبور التركي من سباق التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وتمكن فرينتسفاروشي من تحقيق الفوز على طرابزون سبور في مباراتي الذهاب والإياب بالدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري ليحسم الفريق المجري بطاقة العبور إلى البطولة، بينما انتقل النادي التركي للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وحسم فرينتسفاروشي المواجهتين لصالحه بنتيجة إجمالية بلغت 5-0 ليواصل الفريق المجري مشواره في الدوري الأوروبي في الوقت الذي يستعد فيه طرابزون سبور لخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

هيثم حسن سيلتك الإسكتلندي قرعة الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي

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