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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

6000 بحار عالقين بـ هرمز .. المنظمة البحرية الدولية تدق ناقوس الخطر

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل

نقلت قناة سي بي إس عن الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية القول بأن نحو 6 آلاف بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين بمضيق هرمز.

وذكرت الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية في تصريحات لها: الحرب لا تزال تتسبب في اضطرابات كبيرة بسلاسل الإمداد الحيوية.

وختمت تصريحاتها بالقول : اضطراب سلاسل الإمداد له تداعيات على جميع أنحاء العالم.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ ذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر ، إن القوات الأمريكية حققت إنجازًا كبيرًا بإزالة الألغام من ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز بنجاح، مضيفًا أنها ساعدت على عبور 1500 سفينة تجارية و750 مليون برميل نفط للمضيق خلال الأشهر الماضية.

وفي مقطع فيديو نشر عبر صفحة "سنتكوم" الرسمية على منصة "إكس"، قدم كوبر تحديثًا بشأن العمليات في الشرق الأوسط، قال فيه إن الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة والبالغ عددهم 50 ألف جندي ينفذون مهمتين، هما فرض الحصار البحري على إيران والحفاظ على حركة الملاحة التجارية في المضيق.

وأضاف أن القوات الأمريكية حققت "إنجازا كبيرا" بإزالة الألغام التي زرعت قبل أشهر من "ممرات العبور المعترف بها دوليا"، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير جرت خلال الأشهر الماضية "بدقة وسرية" في مهمة معقدة شاركت فيها فرق مختلفة في ظروف صعبة وخطيرة.

وذكر أن 20 سفينة بحرية ومئات الطائرات تواصل فرض الحصار البحري على إيران بصورة فعالة، مؤكدًا عدم دخول أي سفن إلى الموانئ الإيرانية أو خروجها منها دون إذن القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن القوات سمحت فقط بمرور سفن لأغراض إنسانية.

وقال كوبر، إن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز من خلال توفير حماية قائمة على تنسيق، وساعدت على خروج 750 مليون برميل نفط من الخليج عبر المضيق، فيما لم يخرج أي برميل نفط من موانئ إيران منذ استئناف الحصار البحري.

كما صرح بأن قوات سنتكوم غيرت مسار 75 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن رفضت الامتثال للتعليمات، وذلك منذ استئناف الحصار البحري لإيران في منتصف يوليو الماضي.

وأكد كوبر، أن القوات الأمريكية لا تزال يقظة وعلى أهبة الاستعداد لاستخدام القوة، وعازمة على مواصلة المهمة.

المنظمة البحرية الدولية مضيق هرمز سلاسل الإمداد سنتاكوم

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