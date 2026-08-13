محاولات انتحار بين البحارة الأمريكيين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

أفادت تقارير إعلامية بأن العديد من البحارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" حاولوا القفز من السفينة خلال فترة انتشارها الممتدة.

جدير بالذكر ، أن طاقم السفينة، الذي يضم نحو 5000 بحار ومشاة بحرية، يتواجدون على متنها منذ 21 نوفمبر الماضي - منذ أكثر من 8 أشهر - لدعم العمليات العسكرية ضد إيران.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة الانتشار في مايو، ولكن تم تمديدها إلى أجل غير مسمى بسبب حرب إيران.

وتتواجد حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط منذ يناير كجزء من العملية الأمريكية ضد إيران.

وتراقب قيادة السفينة الحالة النفسية للأفراد.

فيما نقلت وسائل إعلام عن إحدى الزوجات القول بأن زوجها حاول القفز من السفينة بعد تعرضه لضغط شديد متكرر.

كما سلطت التقارير الإعلامية الضوء على نجاح أحد البحارة في الإمساك ​​بزميل له كان يستعد للقفز من السفينة، فسحبه إلى سطحها.

وأفادت صحيفة "ستارز آند سترايبس" بوقوع حادثة ثالثة منع فيها بحارة مناوبون أحد أفراد الطاقم من القفز.