قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جديد في الزمالك.. بيزيرا راجع وقرصة ودن لـ شيكوبانزا واعتزال عبدالله السعيد
وفاة والدة الفنان محمد عطية
رئيس كوريا الجنوبية يوجه بتنفيذ إصلاحات دفاعية ببناء جيش ذكي وتجنيد انتقائي
الفنان توفيق عبد الحميد يتوجه ببلاغ ضد صفحة نشرت خبر وفاته
المقرر الأممي الدولي: يتم عرقلة أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن عبر الفيتو الأمريكي
العثور على جثة مسن داخل مسكنه ببنها بعد انبعاث رائحة كريهة.. والتحريات تكشف الملابسات
ماهر عزيز: مصر بدأت تصنيع الألواح الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات على نطاق محدود
أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة
الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها
أشرف زكي يتقدّم ببلاغ ضد مُروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبدالحميد
رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محاولات انتحار بين البحارة الأمريكيين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

ارشيفي
ارشيفي
القسم الخارجي

أفادت تقارير إعلامية بأن العديد من البحارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" حاولوا القفز من السفينة خلال فترة انتشارها الممتدة.

جدير بالذكر ، أن طاقم السفينة، الذي يضم نحو 5000 بحار ومشاة بحرية، يتواجدون على متنها  منذ 21 نوفمبر الماضي - منذ أكثر من 8 أشهر - لدعم العمليات العسكرية ضد إيران.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة الانتشار في مايو، ولكن تم تمديدها إلى أجل غير مسمى بسبب حرب إيران.

وتتواجد حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط منذ يناير كجزء من العملية الأمريكية ضد إيران.

وتراقب قيادة السفينة الحالة النفسية للأفراد.

فيما نقلت وسائل إعلام عن إحدى الزوجات القول بأن زوجها حاول القفز من السفينة بعد تعرضه لضغط شديد متكرر.

كما سلطت التقارير الإعلامية الضوء على نجاح أحد البحارة في الإمساك ​​بزميل له كان يستعد للقفز من السفينة، فسحبه إلى سطحها.

وأفادت صحيفة "ستارز آند سترايبس" بوقوع حادثة ثالثة منع فيها بحارة مناوبون أحد أفراد الطاقم من القفز.

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن إيران حاملة طائرات أمريكية العمليات العسكرية ضد إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

عبد الله السعيد

محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

موعد المولد النبوي 2026

موعد المولد النبوي 2026 بعد إعلان الإفتاء أول أيام شهر ربيع الأول 1448.. اعرف الإجازة إمتى

بيزيرا

مصر كلها بتسأل فين.. هشام حنفي يبحث عن بيزيرا الزمالك في حمام السباحة

ترشيحاتنا

محمود صلاح

شوبير يكشف سبب تأخر انتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي

باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يواصل كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

انطلاق الدوري السعودي ..مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-8-2026 والقنوات الناقلة

بالصور

ليس ما تأكله فقط.. توقيت وجباتك قد يغير صحتك

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

عيار 21 يصعد 120 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد