حصار إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات البحرية الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط تواصل تنفيذ ما وصفته بالحصار الأمريكي على إيران، مشيرة إلى إعادة توجيه عشرات السفن التجارية خلال الفترة الماضية.

وقالت «سنتكوم» في بيان، إن المدمرة الأمريكية «يو إس إس روس» (USS Ross) تشارك ضمن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لتنفيذ مجموعة من المهام العسكرية، من بينها فرض الحصار على إيران ومراقبة حركة الملاحة البحرية.

وأضافت القيادة المركزية أنه حتى 9 أغسطس، تمكنت القوات التابعة لها من إعادة توجيه 55 سفينة تجارية، إلى جانب تعطيل سفينتين، والصعود على متن سفينتين أخريين، وذلك في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى ضمان الامتثال.

ونشرت «سنتكوم» صورة لبحارة أمريكيين أثناء أداء مهام المراقبة على جسر المدمرة «روس»، في وقت تكثف فيه القوات الأمريكية وجودها البحري في المنطقة وسط تصاعد التوترات المرتبطة بإيران.